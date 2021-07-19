Erdoğan: Aşı tedariki konusunda herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

"Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor" diyen Erdoğan, yerli aşının da yıl sonuna kadar kullanıma hazır hâle getirilmesinin planladndığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: