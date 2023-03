Borç batağındaki THK fitre zekat gelirlerinin yüzde 60'ını AFAD'a bağışlayacak

Eski Türk Hava Kurumu’nun (THK) yöneticilerinden Bayram Duman, Muzaffer Başer ve Gökhan Doğan, 2019’dan beri kayyum yönetiminde olan kurumda yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

BirGün'de yer alan habere göre, açıklamada, borç batağında olan kurumun bu yıl fitre zekat gelirlerinin yüzde 60’ını AFAD’a bağışlamasına "Zaten kendisi yardım toplayan bir kamu yararına dernek olan THK’nın bir kamu kuruluşu (devlet) olan AFAD’a böyle bir bağışı hangi mantık ve gerekçeyle yaptığı anlaşılamadı" ifadeleri ile tepki gösterildi.

Açıklamada ayrıca, seçimlere sayılı günler kala 16 Ekim 2019 da atanan yönetim kayyumunun, 3,5 yıl sonra görevden alınarak seçim yapmak üzere önce 4 daha sonra da 1 kişiyi kayyum olarak atamasına tepki gösterilerek “Oysa yasal olarak 3 kişi atanması gerekirken aylık 5.000 TL maaşla neden önce 4 kişi sonra 1 kişi daha atandı? Atamayı yapan makam bu atamadan hemen sonra seçimlerde bir partiden aday olmak için görevden mi ayrıldı” denildi.

Son atanan kayyum heyetinin Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kuruma üç buçuk yılda atanan üçüncü kayyum olduğu belirtilen açıklamada, “İlk atanan kayyum başkanı Cenap Aşçı onurlu davranıp görevinden istifa etmişti. Onun yerine İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Daire Başkanı Adnan Zengin atandı. Fakat Adnan Zengin Yönetimi de mahkeme tarafından uygun görülmemiş ve bir müddet sonra görevden el çektirilip yerine Ali Yüksel atanmıştır. Anlaşılan o ki mahkeme THK’yi kayyum staj kurumu haline getirmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yasalara göre 3 yılda bir Genel Kurul yapmak zorunda olan dernekte 3,5 yıl sözde kamu malına sahip çıkacak ve yolsuzluk iddiaları üzerine görevlendiren kayyumun hiçbir şey yapmadığı anlaşılarak aralık ayında seçim yapma görevi verildiği, kayyumun seçim yapmayınca bu kez görevden alındığı vurgulandı.

Ünsal Ban detayı

Açıklamada, AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri ülkücü mafya Sedat Peker’e gönderdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'a ait tartışma yaratacak ifadelere yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Öte yandan yakın zamana kadar Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile evli olan ve adı türlü yolsuzluklarla anılan THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban ile THK eski genel başkanı Osman Yıldırım’ın görevden alınan kayyum heyet başkanı Adnan Zengin tarafından davalarla sıkıştırıldığı biliniyordu. Böyleyse Adnan Zengin’in görevden alınmasına en çok sevinen Ünsan Ban ve Osman Yıldırım olmuştur. Zira mahkeme yakın zaman önce THK’nın Macunköy’deki arsası karşılığı verilen konut işinde Ünsal Ban ve Osman Yıldırım’ı kusurlu bulmuş ve sözleşmeyi iptal etmişti. Kısa bir süre sonra da karar üst mahkeme tarafından durdurulmuştu. Aynı şekilde vesayet makamı olan 9. Asliye Hukuk mahkemesinin THK’nin Laleli Oteli ile ilgili verdiği tahliye kararı da üst mahkeme tarafından durduruldu.

Fitre zekat kararı

"Yıllarca kayyum eliyle yönetilmesine rağmen ekonomik darboğazdan çıkamayan THK bu yıl fitre zekât gelirlerinin yüzde 60’ını AFAD’a bağışlama kararı aldı. Zaten kendisi yardım toplayan bir kamu yararına dernek olan THK’nin bir kamu kuruluşu (devlet) olan AFAD’a böyle bir bağışı hangi mantık ve gerekçeyle yaptığı anlaşılamadı. Yıllardan beri dağıtılan fitre zekât bağışı zarflarının üstüne bu ibarenin yazıldığı ve gelirlerin yüzde 60’ının AFAD’a verileceği ifade edildi. Daha evvel de Kızılay kendisine bağışlanan 6 milyon doları ABD’deki Ensar vakfına bağışlamıştı."

Seçimden önce son kayyum

Seçim yapmadığı için görevden alınan kayyum heyetine yine seçimi yapmayan heyetten bir kayyum ile birlikte 4 kişi daha aylık 5.000 TL maaşla kayyum atandığı duyuruldu. Açıklamanın devamında yönetim kayyumuna şu sorular yöneltildi:

"Seçim yapmamakta direnen kayyum bu kez de mahkemeden yönetim yetkileri talep ederek ne yapmak istiyor?

THK avukatları Mahkemeye müracaat ederek Seçim için atanan görevli kayyuma yönetim yetkisi mi talep etti? Hangi gerekçeyle?

Vesayet Makamı Seçim için görevlendirse de Kayyum ben yöneteceğim diyebilir mi?

Alenen Mahkemenin verdiği görevi 1 AY içerisinde yerine getirmekle görevli ve ödevli kayyumun bu talepleri ne anlama geliyor?

Bunu talep eden ve yönetim görevleri yerine getirenler suç işlemekten kendilerini alıkoyabilirler mi?

Sayın Vesayet makamı 3,5 yıl bekleyerek neden ülkenin seçim döneminde bir seçim heyeti görevlendirdi? Fitre-Zekât çalışmaları ve Kurban Derisi faaliyetleri dönemi neden beklenildi? Seçim Heyeti olarak atanan heyet vesayet makamından neden yönetim yetkileri talep etti?

Bu soruların cevaplarını kamuoyunun vicdanına bırakıyor ve konuların takipçisi olduğumuzu beyan ediyoruz.

THK çalışanları

THK personellerini kullanarak şubeler üzerinde tahakkümde bulundurup, genel kurula yönelik etki ve piar çalışması yaptırılmasını doğru bulmuyoruz. THK da çalışan herkesin üzerine vazife olan asli işini yapmasını bekliyor ve Üzerine vazife olmayan işleri yapanları da yakından takip ediyoruz.

Derhal normalleşme

THK camiası, isteyenin yasada olmayan şekilde istediğini yapmak için her türlü yolu deneyenlere karşı emaneti teslim aldığında gereken her türlü incelemeyi yaparak yasal işlemler başlatacak, yolsuzluk iddiasıyla 3,5 yıldır Genel Kurul yapması engellenerek Dernek Kurma hakkı elinden alınan üyelerine karşı yapılan her türlü haksızlığın ve kurumdaki işlemlerin yasalar önünde soruşturulmasını temin edecek asalete ve dirayete sahip olup derhal ve sadece seçim görevi bulunanların sorumluluklarını yerine getirmesini beklemektedir.

Kurumu 1 ay içinde Seçime götürmek dışında alacakları her türlü kararları ve yapacakları işlemleri takip eden hak sahiplerinin, bu haklarını kullanmakta tereddüt etmeyeceklerinin bilinmesini saygıyla paylaşıyor ve atanmış görevlilerin derhal Olağanüstü Genel Kurul’u toplayarak yasalara uygun davranmaya davet ediyoruz."