TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, "Birileri zam mı dedi? Bu kış sıcak geçecek!" manşetiyle halkın yaşadığı fatura soygunu ve bu soygundan kurtuluşa işaret eden bir manşetle çıktı.

Gazetenin manşeti şöyle:

Yıl 1991... Demirel, genel seçimlerin hemen ardından yapılan zamma dair kendisine iletilen “Bundan sonra halk size baba diyecek mi?” sorusuna yanıt veriyor. Sağında Rahmi Koç, solunda Bülent Eczacıbaşı... Merakla ve gülerek dinliyorlar Demirel’i. Demirel, başlıyor konuşmaya “Ne zammı yapmışız ki? Zammın bizimle ne alakası var ki? Biz zammın hoş bir şey olma-dığını, kimseyi sevindirmediğini biz bilmiyor muyuz ki? Öyleyse, popülaritemizi kaybetmek için durup durduğumuz yerde zam yapacak kadar akılsız mı zannediyorsunuz siz bizi?”

Bu açıklamanın üzerinden geçmiş 30 yıl, olmuş 2021... 30 yıldır zamları konuştuğumuz yetmemiş gibi, yine zamları konuşuyoruz. Bu sefer, kendisine zam sorusu sorulamayan bir başkan, zam yerine sürekli “fiyat düzenlemesi” yapan bir iktidar var ülkede.

Koç ise yine gülüyor. Ne de olsa, şirketi 2021 yılının ikinci çeyreğinde 3 milyar 201 milyon TL kâr açıklamış. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre net dönem kârını yüzde 20 artırmış. Eczacıbaşı’yı sorarsanız, eskisi kadar olmasa da ortalıklarda, dünya milyarderler listesinde görünmeye devam ediyor, koskoca 1,7 milyar dolarlık serveti ile. Yani, patronların keyfi yerinde halâ... Zamlar da yerinde... 2018 yılından bu yana konut abonelerinin elektrik faturalarındaki artış yüzde 120’nin üzerinde. Sadece 2021 yılında doğalgaz satış fiyatlarındaki artış, konutlar ve küçük sanayi için yüzde 17,8, büyük sanayi için yüzde 45, elektrik üretim santralleri için yüzde 67,5 oranında. Ve yeni zamlar yolda.

Neden?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’na göre, Türkiye’de tüketilen doğalgazın yüzde 99,1’i ithalatla karşılanıyor. İthalat ücretleri dolar üzerinden ödeniyor ve ithalat, sadece doların artışından değil, petrol fiyatlarından da etkileniyor. Nisan ayında 20 doların altına düşen ham petrol varil fiyatının, 2021 yılının Ağustos ayında 70 doların üzerine çıkması bir örnek. Doğalgaz fiyatları artarken, Türkiye’de elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz yakıtlı santrallerin payı da 1 yıl içinde yüzde 23’ten yüzde 30’a artıyor. Anlayacağınız doğalgaz fiyatlarındaki her artış ya doğrudan ya da konutlar için doğalgaz fiyat artışı sınırlı tutulsa da elektrik faturaları aracılığı ile yine konut abonelerine yansıtılıyor.

Bu kış çok sıcak geçecek!

Sonuçta, enerjideki dışa bağımlılık, bağımlılığın dolar endeksli olması, özelleştirmeler sonucunda elektrik üretiminin yüzde 80’den fazlasının özel şirketlerce yapılması, dolar üzerinden özel şirketlere verilen alım garantileri, alım garantilerini cepte tutan şirketlerin enerji talebi bulunmayan yerlere enerji santrali kurması, kârları düşmesin diye altyapıya yatırım yapmayan patronlar, patronları koruyan ve seven iktidarlar...

Hepsi, yol, su ve elektrik zammı olarak halka geri dönüyor. Patronlar için ise, Demirel gidiyor Tansu geliyor, Tansu gidiyor Mesut geliyor, Mesut gidiyor Erbakan geliyor, Erbakan gidiyor Bülent geliyor, Bülent gidiyor Abdullah geliyor, Abdullah gidiyor ve Tayyip geliyor... Değişmiyor.

Mahalle mahalle, sokak sokak, okul okul örgütlenerek, mücadeleyi harlamak gerekiyor.

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