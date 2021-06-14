Bakanlık açıklaması: 74 ölüm, 5 bin 626 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu duyurdu.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 74 oldu, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi.

Ağır hasta sayısı ise 929 olarak açıklandı.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 219 bin 290 oldu. Yeni hasta sayısı ise 428 olarak duyuruldu. Bakanlık bugün 4 bin 585 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre salgının başından beri ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 48 bin 795'e , toplam vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73'e yükseldi.