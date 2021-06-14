Haber Global: Sputnik V aşısının ilk partisi Türkiye'ye geldi

Türkiye'nin Sinovac ve Biontech'ten sonra kullanmaya karar verdiği üçüncü aşı olan Sputnik V'nin ilk grubu Türkiye'ye teslim edildi.

Haber Global'in aktardığına göre Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkıyatını taşıyan uçak Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Aşıların Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen nisan ayında 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesini beklediklerini söylemişti. Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini aktarmıştı.

Covid-19'a karşı Rusya'da Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.