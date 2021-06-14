Haber Global: Sputnik V aşısının ilk partisi Türkiye'ye geldi

Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ilk sevkıyatını taşıyan uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'na indiği belirtildi.

Haber Merkezi

Türkiye'nin Sinovac ve Biontech'ten sonra kullanmaya karar verdiği üçüncü aşı olan Sputnik V'nin ilk grubu Türkiye'ye teslim edildi.

Haber Global'in aktardığına göre Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkıyatını taşıyan uçak Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Aşıların Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen nisan ayında 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesini beklediklerini söylemişti. Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini aktarmıştı.

Covid-19'a karşı Rusya'da Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.

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