Trump: Kim Jong Un'un kaybedecek çok şeyi var

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un hakkında yorumlarda bulundu. KDHC lideri Kim-Jong-un çok zeki olduğunu ve kaybedecek çok fazla şeyi olduğunu söyledi.

Trump, dünyanın yeni dengeleri için KDHC'ye karşı NATO, Çin, Rusya ve Japonya ve tüm dünyanın bu konuda birleşmesi gerektiğini söyledi.

....with the U.S. Presidential Election in November. North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, has tremendous economic potential, but it must denuclearize as promised. NATO, China, Russia, Japan, and the entire world is unified on this issue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2019