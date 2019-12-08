Trump: Kim Jong Un'un kaybedecek çok şeyi var

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde KDHC konusundaki tutumunun yenilenmesi gerektiğini, bu konuda herkesin birleşmesi gerektiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un hakkında yorumlarda bulundu. KDHC lideri Kim-Jong-un çok zeki olduğunu ve kaybedecek çok fazla şeyi olduğunu söyledi.

Trump, dünyanın yeni dengeleri için KDHC'ye karşı NATO, Çin, Rusya ve Japonya ve tüm dünyanın bu konuda birleşmesi gerektiğini söyledi.