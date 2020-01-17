İşçiler Louvre Müzesi'ni kapattı: 'Mona Lisa grevde, Leonardo grevde'

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 'emeklilik reformu'na karşı 5 Aralık'ta başlayan grevler ülke çapında devam ediyor. Bugün Louvre Müzesi ziyarete kapatıldı.

Fransa’da Macron hükümetinin emeklilik yasasına karşı grevler sürüyor.

Başkent Paris'te "emeklilik reformu"nu protesto eden emekçiler tarafından girişi engellenen Louvre Müzesi bugün kapatıldı.

Müzenin, Louvre'da sergilenen İtalyan ustanın ölümünün 500. yıldönümünü kutlayan Leonardo Da Vinci sergisinin de sonuç olarak kapatıldığı belirtildi.

Bazı protestocular “Mona Lisa grevde, Leonardo grevde” sloganı attı.

5 Aralık'ta protestoların başlamasından bu yana ilk kez Louvre ve Leonardo sergisi tamamen kapandı. Müzeyi her gün yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ediyor.

Haftalar süren grevlere sendikacıların verilerine göre bir milyon kişi katıldı. Grevler ve protesto gösterilerinde toplu taşıma durdu, okullar, hastaneler, adliyeler, opera binaları ve Eyfel Kulesi kapandı.