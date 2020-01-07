Fransa’da işçiler petrol rafinerilerinden sevkıyatı durdurdu

Fransa’da Macron hükümetinin emeklilik yasasına karşı grevler sürüyor. Petrol rafinerinde işçiler bugün 4 günlük greve çıktı, ülkede petrol sevkıyatında sıkıntı yaşanıyor.

Fransa’da Macron hükümetinin “emeklilik reformu”nu geri çekmesi için işçilerin eylemleri ve grevler sürüyor.

Genel Emek Konfederasyonu'nda (CGT) örgütlü petrol işçileri bugünden itibaren 4 günlük greve başladılar.

Sendika Exxon Mobil’in Fos-sur-Mer ve Port Jerome’daki iki rafinerisi dahil ülkedeki bir rafineri hariç tüm rafinerilerde işçilerin bugünden itibaren 4 günlük greve gittiğini açıkladı.

Grevle birlikte ülkede petrol sevkıyatında güçlük yaşanıyor.

Reuters’ın haberine göre Exxon Mobil sözcüsü, Fransa’nın yüzde 10’luk rafineri çıkışının yapıldığı Fos-sur-Mer’deki tesisten sevkıyatın bloke olduğunu doğruladı. Ancak sözcü Port Jerome rafinerisindeki sevkıyatın olağan seviyesinde işlediğini söyledi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe ise akaryakıt sıkıntısı riski olmadığını öne sürdü ve işçilerin sevkıyatı engellemesine karşı polis gücü kullanacaklarını söyledi.

Philippe “Halkın grev hakkı var ama (rafinerileri) bloke etme hakkı yok” diye konuştu. Başbakan Philippe emeklilik reformunda ortalama emeklilik yaşına dair değişiklik için sendikalarla müzakereye açık olduklarını söyledi.

İşçiler hükümetin emeklilik düzenlemesini geri çekmesini talep ediyor.

