Macron emeklilik tasarısından vazgeçmiyor, işçiler grevde

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede genel grev ve büyük gösterilerle karşılanan emeklilik tasarısından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Sendikalar ise tasarı geri çekilene kadar grev ve gösterilere devam edeceklerini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron emekçilerin geri çekilmesini talep ettiği emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre emeklilik yaşında değişiklik yapılabileceğini söyleyen Macron, Başbakan Edouard Philippe'ten Noel tatilinde de sendikalarla konuya ilişkin görüşmelere devam etmesini istedi.

Bu arada ülkenin önemli işçi sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışma'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtildi.

