Macron: Emeklilik reformu, tarihi bir reform

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, günlerdir ülkede emekçilerin grev ve protestolarla geri çekilmesini istediği emeklilik düzenlemesine ilişkin 'Ülke için tarihi bir reformdur' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında emeklilik düzenlemesini savundu.

Macron günlerdir ülkede grev ve protestolarla karşılanan emeklilik "reformu"na ilişkin 2 yıl boyunca çalışma yaptıklarını belirterek "Ülke için tarihi bir reformdur" dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı, karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme konusunda, Polonya hariç, AB ülkelerinin hemfikir olduğunu, Polonya'nın ise ek süre istediğini söyledi.

JOHNSON'A TEBRİK

İngiltere'deki erken genel seçim sonuçları dolayısıyla Başbakan Boris Johnson'ı tebrik eden Macron, "Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyorum" dedi.



Macron, Sahel ülkeleriyle pazartesi günü Fransa'da yapılması planlanan zirvenin ise Ocak ayına ertelendiğini belirtti.