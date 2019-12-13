İngiltere seçimlerini Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti’si kazandı

İngiltere'deki sandıklarından alınan ilk sonuçlara göre, Muhafazakar Parti parlamentoda çoğunluğu sağladı.
Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti’si meclise 365 milletvekili yollarken Jeremy Corbyn’in İşçi Partisi 196 koltuk kazandı. Muhafazakar Parti 2017 yılındaki seçimlerdeki milletvekili sayısını 83 yükseltirken İşçi Partisi 66 koltuk kaybetti.
Liberal Demokrat Parti mecliste 13 koltuk kazanırken, İskoç Ulusal Partisi 52 koltuk kazandı. İlk belirlemelere göre, Yeşiller Partisi'nden meclise bir milletvekili girebildi.
Ülkenin seçim kurulunun nihai sonuçların bugün öğlen vakti açıklanması bekleniyor.
Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Boris Johnson, 31 Ocak 2020'ye kadar İngiltere'yi AB’den çıkarmaya söz vermişti.
Muhafazakar Parti, sandıklardan gelen ilk sonuçlara göre 365 milletvekiliyle mecliste çoğunluğunu ilan etmiş durumda.
— Conservatives (@Conservatives) December 12, 2019