İran'da kadınların ulusal maçlarda stadyuma girmelerine izin verilecek

İran Spor Bakanı Mesud Sultanifer, kadınların ulusal maçlarda futbol stadyumlarına girebileceklerini açıkladı.

İran Spor Bakanı Mesud Sultanifer, kadınların ulusal maçlarda futbol stadyumlarına girebileceklerini açıkladı.

Sultanifer, "Başlangıçta sadece milli maçlar olmak üzere kadınların da futbol stadyumlarına gelebilmeleri için tüm gerekli hazırlıklar yapıldı" açıklamasında bulundu.

Kadınlar için ayrı girişler, farklı tribünler ve tuvaletler hazırlandığını belirten Sultanifer, kadınların stadyuma giriş-çıkışlarının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için özel polis ekiplerinin görevlendirileceğini duyurdu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino İran Futbol Federasyonuna kadınların statlara girişini mümkün kılacak somut önlemler alması gerektiğini, aksi takdirde FIFA tüzüğüne göre İran'ın müsabakalardan men edilebileceğini belirtmişti.

İran'da bu ayın başında bir stadyuma erkek kılığında girdiği için hapiz cezası alan Seher Khodayari adında bir kadın, savcılığın önünde kendini yakmıştı. Hastanede yoğun bakımda tutulan Khodayari, 5 gün sonra yaşamını yitirmişti.