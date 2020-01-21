Eski Interpol Başkanına rüşvetten 13,5 yıl hapis cezası

Çin’de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski Interpol Başkanı Meng Hongwei 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin’i ziyareti sırasında gözaltına alınarak tutuklanan ve rüşvet suçlamasıyla yargılanan eski Interpol Başkanı Meng Hongwei 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin’de eski kamu güvenliği bakan yardımcısı olan Meng, 2018 yılında Interpol’ün merkezinin bulunduğu Fransa’nın Lyon kentindeki evinden Çin’i ziyaret etmek için ayrılmış ve eşi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Meng’in daha sonra Çin’de rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol) başına geçen ilk Çinli isim olan Hongwei, 2005-2017 yılları arasında Çin polis teşkilatındaki konumunu kullanarak rüşvet almakla suçlanıyordu.

Tianjin’deki mahkeme Meng’i 13 yıl 6 ay hapis ve 2 milyon yuan para cezasına çarptırdı.

Eski Interpol Başkanı Meng Hongwei Haziran ayında görülen duruşmada 2,1 milyon dolar rüşvet aldığını kabul etmişti. Mahkemeden bugün yapılan açıklamada Meng’in suçunu itiraf ettiği ve kararı temyiz etmeyeceği bildirildi.