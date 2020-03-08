Erdoğan: Türkiye’nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak gibi bir amacı asla olmamıştır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin kahraman kadınları" programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından bir bölümü şöyle:

Toprak şehit kanlarıyla yoğrulduğu aman onun adı vatandır. Şehitler tepesini bekleyen kahramanlarımız var oldukça bu ülkede bayrağımızı indirmeye ezanlarımızı susturmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

Bizim kadına bakışımız çok açık ve nettir. İnsanlığın yarısı erkek yarısı kadındır. Erkek olarak kendimiz için ne istiyorsak kadınlar için de aynı duygu içinde olmamız gerekiyor. Kadını meta olarak gören hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz.

İnsanların tamamını tornadan çıkmış gibi tek bir ölçüyle değerlendirmek zorba, faşizan, sapkın bir yaklaşım olur.

Afetlerden savaşlara, kıtlıklardan toplumsal kargaşalara kadar her krizin en ağır faturasını çocuklarıyla birlikte kadınlar ödüyor.

"Her fırsatta masum insanların üzerine dipçikle, köpekle gazla saldıranları görmezden gelen bir dünya için söylenecek söz bulmakta zorlanıyoruz"

Her krizin en ağır faturasını çocuklarla beraber kadınlar ödüyor. İnsanlık buna karşı sessiz kalıyor. Avrupa’ya gitmek için sınıra yığılan mülteciler arasında en çok sıkıntıyı kadınlar ve çocuklar çekiyor. Yunan askerleri o botları şişleyerek egenin dalgalarına onları bırakırken anneler ve çocukları ölüm kalım mücadelesi orada vermiyor mu? O 3-5 yaşındaki yavruları görüyorsunuz değil mi. Yunanistan sınırına giderken o tarla içinde düşe kalka o yavrunun nasıl sınıra doğru yürüdüğünü herhalde izlemişsinizdir. Batının bütün bunlar karşısında yüreği yanıyor mu hayır. Sesi çıkıyor mu hayır. Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle toplantım var, orada da Suriye konusunu ele alacağız, temenni ederim ki daha farklı neticelerle döneriz.

Ey Yunanistan sana sesleniyorum sen de kapılarını aç, ki açtılar, gitsinler Avrupa’nın diğer ülkelerine. Şimdi kapımıza dayanmış 1,5 milyon var. Ama hamdolsun geçici olsa da bir ateşkes imzaladık. Temenni ediyorum bu burada kalır. Ülkemizdeki yabancılara gitmek istedikleri yerlere gidebilme imkanını sağladık. Yunanistan’ın insanlık dışı eylemlerine karşı kimse sesini çıkartmıyor tam tersine destekliyorlar.

Ne zaman ki 8 Mart'ı sadece belirli bir kesimin değil, tüm kadınların meselelerin konuşulduğu bir hale getirirsek işte o zaman gerçek kadınlar gününe kavuşmuş olacağız. Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,9'a toplam istihdamdaki kadın oranı yüzde 25,3'ten yüzde 28,8'e yükselmiştir. İnşallah milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize ulaştıracağız.

İdlib'de toplam 59 şehit verdik, buna karşılık rejimin 3400 unsurunu etkisiz hale getirdik. İdlib’de daha aktif bir pozisyon almak zorunda kaldık. Diplomatik çözüm arayışlarımızı da hızlandırdık. Türkiye’nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etmek gibi bir amacı asla olmamıştır.

Unutulmamalıdır ki Moskova'daki anlaşmayı sadece İdlib'deki krizin daha fazla kan dökülmeden çözümünü sağlamak için yaptık.