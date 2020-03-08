Erdoğan: Türkiye’nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak gibi bir amacı asla olmamıştır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin kahraman kadınları" programında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından bir bölümü şöyle:
Her krizin en ağır faturasını çocuklarla beraber kadınlar ödüyor. İnsanlık buna karşı sessiz kalıyor. Avrupa’ya gitmek için sınıra yığılan mülteciler arasında en çok sıkıntıyı kadınlar ve çocuklar çekiyor. Yunan askerleri o botları şişleyerek egenin dalgalarına onları bırakırken anneler ve çocukları ölüm kalım mücadelesi orada vermiyor mu? O 3-5 yaşındaki yavruları görüyorsunuz değil mi. Yunanistan sınırına giderken o tarla içinde düşe kalka o yavrunun nasıl sınıra doğru yürüdüğünü herhalde izlemişsinizdir. Batının bütün bunlar karşısında yüreği yanıyor mu hayır. Sesi çıkıyor mu hayır. Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle toplantım var, orada da Suriye konusunu ele alacağız, temenni ederim ki daha farklı neticelerle döneriz.
Ey Yunanistan sana sesleniyorum sen de kapılarını aç, ki açtılar, gitsinler Avrupa’nın diğer ülkelerine. Şimdi kapımıza dayanmış 1,5 milyon var. Ama hamdolsun geçici olsa da bir ateşkes imzaladık. Temenni ediyorum bu burada kalır. Ülkemizdeki yabancılara gitmek istedikleri yerlere gidebilme imkanını sağladık. Yunanistan’ın insanlık dışı eylemlerine karşı kimse sesini çıkartmıyor tam tersine destekliyorlar.
Ne zaman ki 8 Mart'ı sadece belirli bir kesimin değil, tüm kadınların meselelerin konuşulduğu bir hale getirirsek işte o zaman gerçek kadınlar gününe kavuşmuş olacağız. Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,9'a toplam istihdamdaki kadın oranı yüzde 25,3'ten yüzde 28,8'e yükselmiştir. İnşallah milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize ulaştıracağız.