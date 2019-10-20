Erdoğan: ABD bu kez Türkiye'ye verdiği sözleri tutmalı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmada Salı günü Putin ile görüşeceklerini duyurdu. Sahada elde edilen başarının diplomasiye yansıdığını iddia eden Erdoğan, ABD'nin bu sefer Türkiye'ye verdiği sözlere bağlı kalması gerektiğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuştu.​ Erdoğan'ın satır başları şu şekilde: Mutabakata uyulmazsa 120 saat bittiği anda biz Barış Pınarı Harekatı'nı aynen bırakıldığı yerden devam ettiririz.

Salı günü Soçi'deyiz, sayın Putin'le bunları tekrar konuşacağız. 'SAHADA ELDE ETTİĞİMİZ BAŞARI DİPLOMASİ MASASINA YANSIDI' ABD ile vardığımız mutabakat sahada elde ettiğimiz başarının diplomasi masasına yansımasından ibarettir.

Dikkat edin, terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok.

Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, son teröristi de bölgeden temizleyene dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

120 saatlik arada terör örgütü çekilmezse harekatın devam edeceğini ABD heyetine, AB ülkelerine söyledim. 'ABD BU SEFER TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZLERE BAĞLI KALMALI' 444 km uzunlukta, 32 km derinlikte güvenli bölge oluşturulacak.

Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz tamam. Adımlarımızı buna göre atıyoruz.

Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır. 'SİGARA HARAMDIR, TEK TİP PAKETE GEÇİYORUZ' Kimi biz zenginleştiriyoruz? O malumlar var ya? Adamlar geliyor bize, yok elektronik sigara... Sigaranın elektroniği mi olurmuş? Bunun için bizden özellikle yer istiyorlar, müsaade istiyorlar. Vermedim, vermem. Marka olarak da söyleyeyim, radyo Philips değil, sigaranın da bir Philips'i var. Bunlar Türkiye'de yatırım yapacakmış. Adını da böyle koyuyorlar. 'Yatırım yapacağız.'. O yatırımı siz başka yerde yapın. Ama şimdi ne yapıyorlar? Kaçak olarak bunu ülkeme sokuyorlar. Ticaret Bakanıma da söylüyorum, bunları asla ülkemize sokmayacağız. Çünkü bunlar benim vatandaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Tek tip sigara paketi uygulamasına geçiyoruz, çekici, özendirici hiçbir unsura yer verilmeyecek. Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur.