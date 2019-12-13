Cezayir’de seçimlere boykot damgasını vurdu

Cezayir’de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski başbakan Abdülmecid Tebbun’un kazandığı açıklandı. Halkın yoğun biçimde boykot ettiği seçimlere katılım oranı ise yüzde 40’ta kaldı.

Cezayir’de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski başbakanlardan Abdülmecid Tebbun’un oyların yüzde 58’ini alarak kazandığı açıklandı.

Cezayir seçim kurulunun bugün yaptığı açıklamaya göre, ikinci tura gerek kalmaksızın Tebbun cumhurbaşkanlığına seçildi.

Kurul başkanı tarafından yapılan basın toplantısında seçime katılım oranı ise yüzde 40 olarak açıklandı.

Cezayir halkı 1999 yılından itibaren iktidarda olan eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın Şubat ayında yeniden adaylığını açıklamasının ardından büyük protesto gösterileri düzenlemiş ve gösterilerin ardından Buteflika Nisan ayında istifa etmişti.

Buteflika’nın istifasının ardından önce 4 Temmuz’da seçime gidileceği açıklanmış ancak protestoların sürmesi üzerine “yeterli aday başvurusu yapılmadığı” gerekçesiyle seçim tarihi 12 Aralık'a ertelenmişti.

Buteflika'yı gönderen Cezayir halkı adayların tamamının Buteflika döneminin üst düzey yöneticilerinden oluştuğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot etme kararı almıştı. Ülkede protesto gösterileri sürüyor.

