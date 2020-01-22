Boeing 346 kişinin ölümüne sebep olan 737 MAX tipi uçağının üretimini bekletecek

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, 737 MAX tipi uçakların üretimini yılın ortasına kadar bekleteceklerini açıkladı. 737 MAX tipi uçakların kalkışı THY’nin de dahil olduğu birçok firma tarafından güvenlik endişeleriyle durdurulmuştu.

Boeing dün yaptığı açıklamada, sertifikasyon sürecindeki olası gelişmeler ve uçuş kontrol sistemindeki düzenleyici incelemeler nedeniyle 737 MAX'ın hizmete dönmesi için yılın ortasına kadar onay almayı beklemediğini söyledi.

737 MAX tipi Boeing uçaklarının uçuş kontrol sistemi ve yazılımı, beş ay içinde 346 kişiyi öldüren Endonezya ve Etiyopya'daki iki kazada rol oynadığına inanılan sorunları ele almak için güncelleniyor.

Boeing yaptığı açıklamada, “MAX'ı güvenli bir şekilde hizmete döndürmek bir numaralı önceliğimizdir ve bunun olacağından eminiz” dedi. Açıklamada “737 MAX'ın havalanmamasının müşterilerimize, düzenleyicilerimize, tedarikçilerimize ve uçan insanlara sundukları sürekli zorlukları kabul ediyor ve üzüntü duyuyoruz” denildi.



Boeing, gelecek hafta üç aylık sonuçlarla birlikte ek bilgi sağlayacağını söyledi.

Boeing, 737 MAX havalanmamasının maliyetini bugüne kadar 9 milyar dolardan fazla olarak tahmin etti. 29 Ocak'taki dördüncü çeyrek kazanç açıklamasında önemli ek maliyetler açıklaması bekleniyor.



BOEİNG'İN KAZALARDAKİ PAYI GİZLENMİŞTİ

Yakın zamanda New York Times'ın açığa çıkarttığı belgeler 2009’daki THY’ye ait bir uçağının düşmesinde Boeing’in tasarım hatalarının büyük bir payının olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Haberde 737 NG tipi uçağın düşmesinin ardından raporlarda ABD merkezli denetleyicilerin ve Boeing firmasının baskısıyla Hollandalı yetkililerin firmanın hatalarını rapora işlemediği, Boeing’in suçunun üstünü örttüğü belirtilmişti. Olayın temel sebebi olarak tasarım hatalarının öne çıktığı kaydedilmişti.



Endonezya ve Etiyopya'daki kazalarda ise 737 NG’nin bir varyasyonu olan 737 MAX kullanılmıştı. Hollanda’daki THY kazasıyla 346 kişinin öldüğü kazaların benzerlikleri dikkat çekerken firmanın bunu bilerek görmezden geldiği açığa çıkmıştı.

Endonezya ve Etiyopya'daki uçak kazaların ardından THY de dahil olmak üzere birçok firma 737 MAX tipi uçakların kalkışını durdurmuştu.



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