AB’den Libya açıklaması: Türkiye’nin asker gönderme kararını reddediyoruz

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararını reddettiklerini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararını reddettiklerini açıkladı.

Brüksel’de İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra basına açıklamalarda bulunan Borrell “Libya’da ateşkes, gerilimin azaltılması ve son günlerde artan dış müdahalenin sona ermesini talep ettik” dedi.

Borrell “Bunun Türkiye’nin Libya’ya asker göndererek müdahale etme kararına atıf yaptığı açık, ki biz bu kararı reddediyoruz” diye konuştu.