Soylu: Sınırda bekleyen IŞİD'li ABD'ye sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’yle Yunanistan arasında kalan IŞİD'linin ABD'ye gönderildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin sınır dışı etmesinin ardından Yunanistan'ın kabul etmediği ve ABD'ye gönderilmesi için seyahat belgesi düzenlenmesinin beklendiği ABD vatandaşı IŞİD üyesi Muhammad Darwis’in ABD’ye iadesinin gerçekleştiğini söyledi.

Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi" dedi.

Önemli bir IŞİD üyesinin yakalandığını söyleyen Bakan, "Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor" dedi.

İNGİLİZ AJANIN ÖLÜMÜ ÜZERİNE AÇIKLAMA

Soylu, Beyaz Miğferler'in kurucusu, eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne yönelik soruşturmaya ilişkin ise "İlk önemli detay evin kapısının, evin içerisinden bizim bildiğimiz usullerin dışında güçlü bir kilide sahip olduğu. Yukarıdan aşağı düşerken bilek kısımlarında kırılma söz konusu. Bütün bunlar üzerinden bir değerlendirme söz konusu" dedi.