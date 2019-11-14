Esad: Le Mesurier, Bağdadi gibi önemli sırlar bildiği için öldürüldü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İstanbul'da ölü bulunan Beyaz Miğferler'in kurucusu İngiliz ajanı Le Mesurier'in IŞİD lideri El Bağdadi gibi önemli sırlar bildiği için öldürüldüğünü söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in IŞİD lideri El Bağdadi gibi önemli sırlar bildiği için öldürüldüğünü söyledi.

Sputnik ve Rossiya 24'e demeç veren Esad, Beyaz Miğferler'in kurucusu Le Mesurier'in İstanbul'da öldürülmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Le Mesurier'in başını CIA'in çektiği Batılı istihbarat servisleri tarafından öldürüldüğünü düşünen Esad, "Bu elbette istihbarat servislerinin işi. Ama hangi istihbarat servislerinin? Genel olarak Batılı istihbarat servisleri, Türk istihbaratı veya diğer bölge ülkelerinin istihbarat servisleri, egemen ülkelerin servisleri değil, CIA'in birimleridir. Bu birimler, tek bir sahibe bağlı olarak, birbirleriyle koordinasyon içinde çalışıyor" diye konuştu.

'TÜRK İSTİHBARATI TALİMATLA YAPMIŞ OLABİLİR'

Esad, bu nedenle Türk istihbaratının bu işi yabancı istihbarat servislerinin talimatı üzerine gerçekleştirmiş olmasının çok muhtemel olduğunu savundu.

'EPSTEİN'İN ÖLÜMÜ DE İLİŞKİLİ'

Esad, Le Mesurier'in ölümünü IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ve El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in ölümüyle ilişkilendirdi.

Esad, "Bu gelişme hakkında ayrıca konuşmak yerine bunu benzer olaylarla birlikte ele alalım. Epstein'in cezaevinde intihar ettiği söylendiği ancak o, İngiliz ve Amerikan yönetimlerindeki ve belki de başka ülkelerdeki önemli kişilerle ilgili çok önemli sırları bildiği için öldürüldü" dedi.

'ROLLERİNİ YERİNE GETİRDİKTEN SONRA YÜK OLMAYA BAŞLADILAR'

Beyaz Miğferler'in El Kaide'nin bir parçası olduğunun bilindiğini ve sözü edilen kişilerin her şeyden önce önemli sırlara sahip oldukları için öldürüldüğünü kaydeden Esad, "Rollerini yerlerine getirdikten sonra yük olmaya başladılar ve onlardan kurtulma ihtiyacı doğdu. Bu kişilerin doğal şekilde öldüğüne veya intihar ettiklerine inanmak imkansız. Bu kişiler, onlarla birlikte gerçeklerin de ölmesi için öldürüldü" dedi.

Esad sözlerini şöyle sürdürdü: "El Bağdadi ve Bin Ladin neden öldürüldü? Hayatta kalsalardı, bazı durumlara ilişkin gerçekleri söyleyebilirlerdi. Belki de Beyaz Miğferler'in kurucusu anıları ve hayatı hakkında bir kitap üzerinde azimli bir şekilde çalışıyordu ve bu kabul edilemez bulundu. Bunlar varsayımlar ancak çok ciddi varsayımlar. Zira diğer görüşler şu anda benim için ikna edici değil."