Kılıçdaroğlu'ndan vekillere 'Millet İttifakı' uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet İttifakı'na ilişkin 'Hepimiz bu ittifaka özen göstermeliyiz. İttifakı korumalıyız. Daha fazla hassasiyet göstermeliyiz. Çünkü bu ittifakı bozmak istiyorlar' dedi.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Abant'ta düzenlediği kampta "Millet İttifakı"na ilişkin uyarılarda bulundu.

Kılıçdaroğlu ittifak tartışmaları ile ilgili “Hepimiz bu ittifaka özen göstermeliyiz. İttifakı korumalıyız. Daha fazla hassasiyet göstermeliyiz. Çünkü bu ittifakı bozmak istiyorlar. Özellikle iktidar rahatsız ve ittifakı bozmak istiyor. Buna fırsat vermemeliyiz. Ben vermiyorum sizin de vermediğinizi görüyorum. Ben hem Meral Akşener hem de Temel Karamollaoğlu ile görüşüyorum. Bizim aramızda herhangi bir sorun yok” dedi.

‘DOKUNULMAZLIK’ YORUMU

Kılıçdaroğlu, toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla başlayan ‘dokunulmazlık’ tartışmasına da değinerek, “Sonuna kadar her şeyle mücadele edeceğiz. Bu tamamen kendi politikalarının tıkandığını, artık yeni politika üretemediklerini, Türkiye’yi yönetemediklerini gösteriyor. Bunun için ana muhalefete savaş açıyorlar. Biz o savaşa dahil olmayacağız ve milletin refahı için mücadeleye devam edeceğiz. Tek adım geri atmayacağız” diye konuştu.