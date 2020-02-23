Kayyum atanan belediye sahte belgelerle çalışanlarını kovdu

Silvan Belediyesi’nde OHAL döneminde 26 personelin sahte belgelerle KHK’lı gibi gösterilerek işten atıldığı öğrenildi.

OHAL döneminde kayyum atanan Diyarbakır Silvan Belediyesi’nde 26 personelin KHK’li gibi gösterilerek işten atıldığı ortaya çıktı.

Konuyu gündeme getiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu hukuksuzluğun ortaya çıkmasına karşın sorumlular yargı önüne çıkarılmadı” dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Özel, belediyeye kayyum olarak atanan Silvan Kaymakamı Adem Çelik tarafından hizmet alınan şirkete 27 Ekim 2017 tarihinde gönderilen resmi yazıda, 26 personelin 667 sayılı KHK kapsamında "milli güvenliği, karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyeliğinin bulunduğu" gerekçesiyle işten çıkarıldığının tebliğ edildiğini söyledi.

İşten çıkarılan 26 personelin itirazı üzerine ilgili resmi yazı hakkında 31 Mart’tan sonra belediye tarafından inceleme yapıldığını kaydeden Özel, “Silvan Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine Diyarbakır Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı incelemeler sonucunda kadrolu, sözleşmeli ya da hizmet alımı yöntemiyle belediyede çalışan 165 personelden sadece 1’i hakkında ‘kamu hizmetlerinden men’ kararı olduğu, diğer 164 personel hakkında arşiv kayıtlarında bir bilgiye rastlanılmadığı belirtilmiştir” diye konuştu.

‘İŞE İADE EDİLMEDİLER’

Özel, söz konusu durumun kayyum belediye başkanları tarafından haksız gerekçelerle işten çıkarılmalar yapıldığı hatta sahte belge ya da sahte gerekçe üretildiği iddialarını güçlendirdiğini belirtti.

Konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdığını belirten Özel, “OHAL rejiminden yararlanılarak hukuk dışına çıkılan örneklerden biri Silvan Belediyesi’nde yaşanmıştır. Hukuksuz olan tek uygulama sadece bu belediyelere millet iradesine aykırı biçimde kayyum atanması olmamıştır. Bu olaya ilişkin sorumlular yargılanmamış, yapılan hukuk dışı muamele nedeniyle işinden edilen vatandaşlarımız işine iade edilmemiştir” dedi.