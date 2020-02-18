Dersim Belediyesi'nden halka açıklama: Belediye kâra geçti, kayyumdan kalan borçlar ödeniyor

Dersim Belediye binasına bugün asılan gelir-gider tablosuna göre belediye bütçesi geçtiğimiz bir yılı kârda geçirirken kayyum döneminden kalan borçlar da ödenmeye başlandı.

Dersim Belediyesi binasına bugün asılan gelir-gider tablosuna göre belediye bütçesi geçtiğimiz bir yılı kârda geçirirken kayyum döneminden devir kalan borçlar da ödenmeye başlandı.

Bugün Dersim Belediyesi’nin açıkladığı yıllık gelir gider tablosu, belediye binasına asılarak tüm yurttaşların bilgisine sunuldu.

TKP adayı olarak seçimlere giren Fatih Mehmet Maçoğlu’nun belediye bütçesini devraldığı 8 Nisan 2019 tarihinden 2019 yıllık bütçe sonu olan 31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan tabloda kayyum döneminden kalan borçların yaklaşık 3 milyon lirasının ödendiği gözükürken belediyenin kasasında da 989.783,51 TL tutarındaki bütçenin 2020 bütçesine devrolduğu anlaşıldı.

TEMSİL GİDERLERİNDE 10 KAT AZALMA

Açıklanan rakamlara göre kayyum döneminde yapılan yüksek harcamaların aksine gider rakamlarının minimuma çekildiği belirtildi.

Kayyum döneminde 1 Ocak 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında temsil gideri olarak tam 1.271.097,38 TL belediye bütçesinden çıkış gösterilmişken, Belediye’nin kayyumdan devralınmasından sonra temsil giderleri yaklaşık 10 kat azalarak 134.398,67 TL’de kaldı. Dahası kayyum döneminde yapılması engellenen ve uzun süre sonra yaz aylarında gerçekleştirilen Munzur Festival’i giderlerinin de bu 134.398,67 TL’ye dahil olduğu açıklandı.

Ancak kayyum dönemi borçları sebebiyle Dersim Belediyesi’nin hâlâ yıllık bütçesinin 2 katından fazla borcu bulunmakta.