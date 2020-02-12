Kayyum atanan Urla Belediyesi ilk iş Sanat Evi'ni kapattı

'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Burak Oğuz’un yerine Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Önder Can’ın ilk icraatı Urla Fotoğraf Sanat Evi’nin kapatarak kiraya vermek oldu.

"FETÖ" soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Burak Oğuz’un yerine İzmir Valiliği’nce Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Urla Kaymakamı Önder Can Urla Fotoğraf Sanat Evi’nin kapattı. Sanat Evi ihaleyle kiraya verildi.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, 10 yıldır 100’ün üzerinde sergiye ev sahipliği yapan Urla Fotoğraf Sanat Evi’nin Şubat ayı sonunda tüm sergi ve etkinliklerinin sona erdirilmesi ya da gösterilecek farklı yerlerde devam ettirilmesi istendi.

4 senedir gönüllü olarak Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen sergilerin son bulması, dernek üyeleri ve tüm Urla halkı tarafından tepki ile karşılandı.

Habere göre, Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği Başkanı Selçuk Kayan şunları söyledi:

“Biz 4 yıldır belediye adına gönüllü olarak sergi organizasyonları yapıyorduk. Orası bizim işgal ettiğimiz bir yer değil, dernek merkezi olarak kullanmıyoruz. Bizim zaten dernek binamız var. Biz bu karara üzüldük. Bize başka bir yer gösterdiler. Kültür Merkezi’nin koridorunda sergileri açacakmışız. Biz bu kararı kabul etmedik. Önder Bey ile de konuştuk. İkna edemedik. Bu alan yalnız İzmir’in değil tüm ülkeden fotoğrafçıların gelip sergisini açtığı bir alan. Ülkede ilk kez yapılan fotoğraf sergileri burada oldu. Fotoğraf ile mekân özdeşleşmişti. Urla bunu kaybediyor.”