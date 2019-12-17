Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı hakkında açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu Urla Belediye Başkanı’nın tutuklanmasıyla ilgili ‘Tutuklanması yanlış. Kaçma gibi bir durumu yok’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “FETÖ” üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hakkında “Tutuklanması yanlış. Kaçma gibi bir durumu yok. Biz beraat edeceğine inanıyoruz. Bir sürü iftira var hakkında” dedi.

KRT TV’de Özlem Akarsu Çelik’in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu dosyada gizlilik kararı olduğunu belirterek “Önümüzdeki süreç içerisinde göreceğiz nasıl bir tablo oluyor. Avukat ve milletvekili arkadaşlarımız ilgileniyor. Olayı yakından izliyoruz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu “FETÖ'nün AKP ile iktidar olduğu dönemde de belediye başkanlarımız tutuklandı, görevden alındı. Ne oldu hepsi çıktı” diye konuştu.

'ETHEM SANCAK 'GAZETELERİM EMRİNİZDE' DEDİ'

Ethem Sancak'ın "Ben Kılıçdaroğlu'nun siyasete girmesine vesile olanlardan birisiyim, konuşturmayın beni" sözlerine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Sancak’ın kendisine 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Benim gazetelerim emrinizdedir” dediğini söyledi. Kılıçdaroğlu “Ben de estağfurullah gazeteler, medya özgürdür dedim” diye konuştu.

Sancak için “Hafızamda, ezberimde iz bırakan birisi değil” diyen Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasının Sancak'ın BMC firmasına nasıl verildiğini sorduğunu belirterek “Çok yoksul olduğu için Erdoğan ondan kira talebinde bulunmamış. Bu fabrikayı bedava veriyorlar. Kira almadan 25 yıllığına veriyorlar. Alım garantisi veriyorlar. Ne getirirse üzerine 12,5 kâr koyacaklar. Buradaki bütün sırları obüsün yapılmasıyla ilgili Katar’a teslimi de yapılan protokolde sözkonusu” dedi.

Kılıçdaroğlu “Erdoğan tank palet fabrikasını 25 yıllığına kiraladık diyor. BMC'nin en önemli aktörlerinden biri olan kişi de biz kiralama yapmadık diyor. Kim doğru söylüyor? Bana göre Erdoğan doğruyu söylemiyor” diye konuştu.

'AKP'DE ÇOK DÜZGÜN İNSANLAR VAR'

Kılıçdaroğlu "AKP’de de çok düzgün insanlar var. Onlar da kendi iç dünyalarında bir vicdan muhasebesi yapıyorlar. Haksızlıkları görmüyorlar mı, elbette görüyorlar. Şehidin parasına göz diken bir siyasal iktidar görmüyorlar mı, elbette görüyorlar" dedi.

'DEVRİ SABIK YARATMA DÜŞÜNCEMİZ YOK'

Erdoğan iktidarı sonrası için "Bizim bir devri sabık yaratma, intikam alma düşüncemiz yok" diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanca bakarız olaya. Kul hakkı yendiyse, bağımsız yargıya giderler aklanırlar veya mahkum olurlar. O düşüncede değiliz, o düşüncede olmak insani değildir. Kin, öfke, intikam üzerine siyaset yapılmaz. Ama ben biliyorum Saray ve çevresi çok kirli. Tank palet falan diyoruz, şehitler için toplanan paraları bile iç ettiler" diye konuştu. Kılıçdaroğlu kendisini en çok üzeninse "İslamiyet'i istismar ederek" bunların yapılması olduğunu söyledi. CHP lideri "Sorarsanız ağızlarından Müslümanlık düşmüyor. Hangi inançlı kişi bunu yapar, hangi doğru, ahlaklı kişi bunları yapar?" diye konuştu.