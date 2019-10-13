Kadıköy Tiyatro Şenliği'nin açılış yürüyüşüne izin verilmedi

4. Kadıköy Tiyatro Şenliği'nin açılış yürüyüşü ve açılış etkinliğine 'güvenlik' gerekçesiyle izin verilmedi.
Pazar, 13 Ekim 2019 12:20

4. Kadıköy Tiyatro Şenliği'nin açılış yürüyüşü ve açılış etkinliğine izin verilmedi.

Kadıköy Tiyatroları Platformu, açılış etkinliklerinin iptali sonrası yaptığı açıklamada, "15 Ekim-30 Ekim tarihindeki Kadıköy Tiyatro Şenliği kapsamındaki oyunlar, atölyeler ve seminerler ilan edilen tarihlerde gerçekleşecektir" ifadesini kullandı.

 