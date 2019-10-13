Kadıköy Tiyatro Şenliği'nin açılış yürüyüşüne izin verilmedi

4. Kadıköy Tiyatro Şenliği'nin açılış yürüyüşü ve açılış etkinliğine izin verilmedi.
Kadıköy Tiyatroları Platformu, açılış etkinliklerinin iptali sonrası yaptığı açıklamada, "15 Ekim-30 Ekim tarihindeki Kadıköy Tiyatro Şenliği kapsamındaki oyunlar, atölyeler ve seminerler ilan edilen tarihlerde gerçekleşecektir" ifadesini kullandı.
Basına ve kamuoyuna... 15 Ekim-30 Ekim tarihindeki Kadıköy Tiyatro Şenliği kapsamındaki oyunlar, atölyeler ve seminerler ilan edilen tarihlerde gerçekleşecektir. pic.twitter.com/Hl3EDBGCuL
— Kadıköy Tiyatroları (@kadikoytiyatro) October 13, 2019