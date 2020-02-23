Irkçı katliam Hanau'da protesto edildi

Almanya'da ırkçı saldırgan tarafından düzenlenen ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı Hanau'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Almanya Frankfurt yakınlarındaki Hanau'da çarşamba günü 43 yaşında bir Alman tarafından oturdukları kafede katledilen 9 kişi cumartesi günü yine Hanau'da yapılan geniş katılımlı bir miting ve yürüyüşle anıldı. Mitingde ırkçı katliam ile alınmayan önlemler protesto edildi.

Binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösteride Türkiye Komünist Partisi (TKP) de yer aldı. Hanau'nun ünlü Özgürlük Meydanı'nda toplanan göstericilere, önce öldürülenlerin yakınları hitap etti. Türkiye kökenli bir kadın konuşmacı bu faşist saldırıda hem amcasını hem de yeğenini kaybettiğini belirterek, Alman hükümetini göreve çağırdı. Berlin'i sert sözlerle eleştiren konuşmacının, “Alman hükümetinin gittikçe yükselen aşırı sağcı parti ve kuruluşlara sessiz kalması sonucu, bu faşist saldırı canımızı yaktı. Burada doğmuş, vergisini ödeyen insanlar olarak bunu hiç hak etmedik. Yazıklar olsun bu zihniyete” sözleri alkışlarla desteklendi.

Konuşmaların ardından saygı duruşu yapıldı. Daha sonra da en önde öldürülenlerin fotoğrafları ile “Faşizm ve ırkçılık her yerde öldürür” pankartının taşındığı bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sırasında “Faşizme ve ırkçılığa karşı birlik” pankartı da dikkat çekti.

TKP'li katılımcılar miting ve yürüyüş sırasında, ilgiyle karşılanan “TKP uyarıyor!” başlıklı Almanca ve Türkçe bildirileri dağıttı.