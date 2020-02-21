Almanya'daki ırkçı saldırıya karşı binlerce kişi sokağa çıktı

Almanya'da ırkçı saldırgan tarafından düzenlenen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı, Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Almanya'nın Hanau şehrinde Çarşamba günü faşist saldırgan Tobias Rathjen (43) tarafından düzenlenen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı, "Berlin'de Sağcı Terör Toplumu Tehdit Ediyor" pankartı arkasında yürüyen binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Yürüyüş esnasında son seçimlerde büyük bir yükseliş kazanan ırkçı parti AfD karşıtı sloganlar atıldı. Aynı zamanda NSU cinayetlerine gönderme yapılarak, Alman devletinin göçmenlere karşı yapılan katliamlara duyarsız kaldığı dile getirildi.

Polis ise zaman zaman yürüyüş kortejinin önüne barikatlar kurarak, tacizlerde bulundu.

Yürüyüş olaysız bir şekilde sona ererken daha fazla eylemin yapılması ve yükselen ırkçılığa karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı.

Eyleme TKP Almanya Örgütü de katıldı.