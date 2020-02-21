Kapitalizmin mafyalaşma eğilimi ve 'yalnız kurtlar'

Almanya'nın Hanau kentinde 9 kişinin katledildiği ırkçı saldırı bir kez daha Almanya'da örgütlü paramiliter grupları ve 'gönüllü' katil adaylarını gündeme getirdi.
Geçen yıl Yeni Zelanda'daki cami saldırısının ardından Tevfik Taş Boyun Eğme Almanya dergisinin Mart/Nisan 2019 tarihli sayısında kaleme aldığı yazısında, kârın düşme eğiliminin ve sisteme içkin ölümcül rekabetin, sınıflı toplumun doğasına içkin mafyalaşma eğilimini harekete geçirdiğine dikkat çekmişti.
Taş yazısında saldırgan Tarrant gibi "yalnız kurtlar”a alan açan atmosferin istihbarat örgütlerinin yönlendirmesiyle bildik boyutlara ulaştığını vurgulamıştı.
Yazıda “Yeni Zelanda'daki göçmenlere dönük katliamın on katı, yüz katı hazırlık Almanya'da var. Neredeyse her Alman kentinde örgütlü paramiliter gruplar, gönüllü katil adayları yaşıyor" diyen Taş, "15 dakikalığına ünlü olma ateşi ile yanıp tutuşan potansiyel katiller ordusunun tek bir kaynağı var: Kokuşmuş kâr düzeni!” diye belirtmişti.
Bir yıl önce yazılmış olan yazıyı güncelliğini koruduğu inancıyla soL okurlarının dikkatine sunuyoruz.
"Bir katliamın düşündürdükleri: Kapitalizmde ekonomi dışı zor önemlileşirken, devletin mafyalaşma eğilimi" başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.