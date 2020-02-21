Kapitalizmin mafyalaşma eğilimi ve 'yalnız kurtlar'

Hanau'daki ırkçı saldırı bir kez daha Almanya'da örgütlü paramiliter grupları ve 'gönüllü' katil adaylarını gündeme getirdi. Geçen yıl Yeni Zelanda'daki cami saldırısının ardından Boyun Eğme Almanya dergisinde Tevfik Taş '15 dakikalığına ünlü olma ateşi ile yanıp tutuşan potansiyel katiller ordusunun tek bir kaynağı var: Kokuşmuş kâr düzeni' diye yazmıştı. Yazıyı güncelliğini koruduğu inancıyla soL okurlarının dikkatine sunuyoruz.

soL - Haber Merkezi