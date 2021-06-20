İsveç'te sahte PCR testi iddialarına inceleme

İsveç'te sahte PCR test sonuçlarıyla birlikte seyahat sertifikaları üretildiğine ilişkin iddiaların ardında polis inceleme başlattı.

İsveç menşeli Aftonbladet gazetesinin aktardığı kaynaklara göre, ülkede sertifikada sahtecilikten yaklaşık 100 bin insan etkilenmiş olabilir.

Gazeteye konuşan bir hükümet kaynağı, ülkedeki negatif PCR testi sonuçlarının, teste tabi kişilerin belirtilen zamanda tedavi olmamasından dolayı sahte olabileceğinden endişelendiklerini söyledi. Kaynak, başka ülkeleri seyahat eden kişilerin de hastalığı kaynağı bilinmeyen bir yerden kapabileceğine işaret etti.

Gazeteye konuşan kaynaklar, yapılan testlerin analiz için laboratuvara gönderilmediğini iddia ediyor. Buna karşın, test yaptıranlara negatif test sonucu ve beraberinde seyahat sertifikası verildiği öne sürülüyor.

İddiaların ardından İsveç polisinin, sağlık ve tedavi inceleme ekipleriyle birlikte başkent Stockholm'da bazı adreslerde arama yaptığı kaydedildi. İddialarla ilgili baş şüphelinin, Stockholm merkezli bir tedavi merkezi işleten bir kişi olduğu belirtildi. İddialara ilişkin başkentte 5 kişinin daha arandığı bildirildi.

Polisin, yüzlerce PCR testinin sahte olduğunu doğruladığı belirtildi. Polisin, bu sahteciliğin 100 bine kadar kişiyi etkilemiş olabileceğini söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı Alexandra Bittner, gazeteye yaptığı açıklamada, soruşturmanın gizlilik içinde yürütüldüğünü ve ön inceleme aşamasında olduklarını söyledi.