HDP'den ittifak açıklaması: Ortaya çıkan sonuçlardan HDP sorumlu olmayacaktır

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin ittifak politikasına dair açıklamalarda bulundu.

Karar TV'de yayınlanan "Hal ve Gidiş" programına konuk olan Sancar, HDP'nin herhangi bir ittifakta olup olmayacağı yönündeki tartışmalara ilişkin "Parlamento seçiminde mevcut ittifaklardan birine girme arayışımız yok, talebimiz yok, açıkçası ihtiyacımız yok" dedi.

Prensip olarak bütün muhalif partilerle yerel demokraside uzlaşmayı istediklerini söyleyen Sancar, "Önerdiklerimizi muhalefet ve demokrasi güçleri yeterince ciddiye almazlarsa ortaya çıkan sonuçlardan HDP sorumlu olmayacaktır" diye konuştu.

Sancar, "Bu kadar açık konuşmamıza rağmen hala 'HDP muhalefetin adayına oy verir' üzerinden strateji kuranlar varsa büyük yanlış yapıyorlar" ifadesini kullandı.