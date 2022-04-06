Güncelleniyor | Ukrayna savaşında 42. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı 42. gününde sürüyor.

Rusya, Ukrayna'nın askeri tesislerini hedef alan saldırılara devam ederken, çatışmalar Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna savaşının 42. gününde yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamalar gün boyu haberimizde olacak...

Rusya'dan son durum açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, savaştaki son duruma dair bilgi verildi.

Bu sabah, Ukrayna birliklerinin Kharkov, Nikolaev ve Donbass bölgelerinde takviye edildiği Radekhov, Kazatin, Prosyanoy, Nikolaev ve Novomoskovsk bölgelerindeki 5 yakıt üssünün vurulduğunun belirtildiği açıklamada, gece boyunca Osa-AKM uçaksavar füze sistemi de dahil olmak üzere Ukrayna'nın 24 askeri tesisinin, 5 lojistik deposunun ve ayrıca 11 Ukrayna askeri teçhizat merkezinin vurulduğu duyuruldu.

Açıklamada ayrıca Rus hava savunmasının, Berdyansk, Gornyak, Uvansky ve Chernobaevka bölgelerinde 4 Ukrayna İHA'sını düşürdüğü belirtildi.

Zelenskiy: BM Güvenlik Konseyi var ancak dünyanın güvenliği yok

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısına dair açıklamada bulunarak, “Aktif diplomatik çalışmalarımız devam etti. Rusya'nın Buça'da ve genel olarak işgal altındaki Ukrayna topraklarındaki savaş suçları hakkında özel bir oturum için BM Güvenlik Konseyi'ne başvurduk. BM Güvenlik Konseyi var ancak dünyanın güvenliği yok" dedi.

ABD'den savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık askeri destek

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı Javelin tanksavar sistemleri için 100 milyon dolarlık yardımın Başkan Joe Biden tarafından onaylandığını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kirby, söz konusu askeri yardımın 1 Nisan'da açıklanan 300 milyon dolarlık askeri yardımla birleştiğinde, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı taahhütlerinin 2.4 milyar dolar, Rusya'nın Ukrayna'da operasyon başlatmasından bu yana ise 1.7 milyara ulaştığını belirtti.

Rus elçiliğine çarpan araç alev aldı, sürücü öldü

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Rusya Büyükelçiliği'nin kapısına bir araba çarptı.

TASS, Romanya Radyosuna atıfta bulunarak, olayın yerel saatle 06.30 sıralarında meydana geldiğini duyurdu.

Habere göre araba daha sonra alev aldı. Polise dayandırılan iddiaya göre sürücü yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Beyaz Saray yeni yaptırımların amacını açıkladı: Temerrüt ya da rezervlerin tükenmesi

Beyaz Saray Rusya’nın mali kurumları ve yetkililerine yeni yaptırımlar getirileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptırımların Rus hükümeti yetkilileri, aile üyeleri ve Rusya’nın mali kurumlarını hedef alacağını açıkladı.

Psaki, amaçlarının Rusya’yı temerrüt ve geri kalan dolar rezervlerini tüketmek arasında bir tercihe zorlamak olduğunu belirtti.

ABD, Avustralya ve İngiltere hipersonik füzeler geliştirme konusunda anlaştı

Geçen yılın eylül ayında ABD, Avustralya ve İngiltere tarafından Avustralya'ya nükleer enerjili denizaltıların tedarik edilmesi amacıyla kurulan AUKUS Paktı’nın bugünkü toplantısı ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un katılımıyla gerçekleştirildi. Üç ülke paktın genişletilerek başta hipersonik füzelerin geliştirilmesi ve elektronik savaş kabiliyetleri olmak üzere bazı konularda anlaşmaya vardı.