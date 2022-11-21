Gaziantep Karkamış'a yeni roket saldırısı: 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine dün isabet eden roketlerin ardından bugün bölgeye yeni roket saldırıları olduğu, bazılarının meskun mahale düştüğü öğrenildi.

Suriye tarafından atılan 5 roketin, Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet ettiği bildirildi.

Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu bildirilirken, 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırının ardından alev alan tır, bölgedeki itfaiye ekiplerince söndürüldü.

3 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesine 5 roket atıldığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Gaziantep Valisi Gül sosyal medya hesabından ilk açıklamada, "Terör örgütü tarafından Fırat’ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adet havan-roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir, 2’si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır" açıklamasında bulundu.

Yaralı sayısı artıyor

Gaziantep Valisi Gül, yaralı sayısının 10'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Gül, "Son durumla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Dolayısıyla Sayın Bakanımız süreci yakından takip ediyor. Onlar da İnşallah gelecekler. Gereken tedbirleri alıyoruz. TSK, karşı tarafa misliyle karşılık veriyor. Atışlar devam ediyor, sabırla beklememiz lazım. 2 ağır yaralımız var, diğerleri çok şükür daha iyi. 2 evimizde zarar var, sivil yerleşim yeri içerisindeki iki tane konut zarar gördü. Şu an ki durumda 2 ev, 3 okulumuzda hasar var, süreci takip ediyoruz" dedi.

Roket liseye isabet etti: 1 çocuk ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roket saldırılarında üç yurttaşın yaşamını yitirdiği, ölen yurttaşlardan birisinin çocuk, birisinin öğretmen olduğunu açıkladı. Soylu, "Üç vatandaşımız saldırıda hayatını kaybetti. Bir tanesi çocuk, bir tanesi öğretmen" açıklamasında bulundu.

Bugün Karkamış ilçesine düzenlenen saldırıya ilişkin Soylu, şu bilgileri verdi:

"Öğle üzeri, yine sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı ve onlar hastaneye intikal etti. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin."

Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik gerçekleştirilen saldırıların cevabı da en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda da gerekli bütün adımlar atılacaktır. Terör örgütüne hem sınırımızın içerisinde hem sınırımızın dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise havan saldırılarında okulların da zarar gördüğünü söyledi.

MSB: TSK misliyle karşılık veriyor

Milli Savunma Bakanlığı, "Okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor" açıklamasını yaptı.

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından, Gaziantep'teki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

'Bu alçaklıklarının bedeli sorulacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karkamış'a düzenlenen saldırıya ilişkin, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek, bu alçaklıklarının bedeli o kalleşlere sorulacaktır" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise saldırıya ilişkin, "Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

Dün de roketli saldırılar gerçekleşmişti

Dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı.

Dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine atılan 4 roket ise boş alana isabet etmişti.