Gaziantep Valisi Gül'den Karkamış'taki saldırıya ilişkin açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış'a saldırıya ilişkin, "Şu an ki durumda 2 ev, 3 okulumuzda hasar var, süreci takip ediyoruz" dedi.

Vali Gül, saldırıya uğrayan okulun önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı. Yaralananlara geçmiş olsun, hayatını kaybedenlere taziye dileklerini ileten Gül, şunları kaydetti:

"Son durumla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Dolayısıyla Sayın Bakanımız süreci yakından takip ediyor. Onlar da İnşallah gelecekler. Gereken tedbirleri alıyoruz. TSK, karşı tarafa misliyle karşılık veriyor. Atışlar devam ediyor, sabırla beklememiz lazım. 2 ağır yaralımız var, diğerleri çok şükür daha iyi. 2 evimizde zarar var, sivil yerleşim yeri içerisindeki iki tane konut zarar gördü. Şu an ki durumda 2 ev, 3 okulumuzda hasar var, süreci takip ediyoruz."

Gül, yaralı sayısının 10 olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Evet" diye yanıt verdi. (AA)