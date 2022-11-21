Fuat Oktay: Bu alçaklıklarının bedeli sorulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'nin kuzeyinden yapılan saldırıya ilişkin, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Karkamış'ta doğrudan sivilleri hedef alan roket saldırılarında yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimiz müsterih olsun, terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek, bu alçaklıklarının bedeli o kalleşlere sorulacaktır" ifadelerini kullandı.