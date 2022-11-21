Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gaziantep'teki saldırıya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bozdağ, 'Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki saldırıya ilişkin, "Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gaziantep Karkamış ilçesine bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan-roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi bir kez daha lanetliyorum. Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir. Terörle mücadeleyi Türkiye, etkin, kararlı ve aralıksız sürdürecektir. Eninde sonunda terörün kökü kazınacaktır. Kimse Türkiye'yi ve Türkiye'nin gücünü test etmemelidir."

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