Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gaziantep'teki saldırıya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki saldırıya ilişkin, "Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gaziantep Karkamış ilçesine bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan-roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi bir kez daha lanetliyorum. Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir. Terörle mücadeleyi Türkiye, etkin, kararlı ve aralıksız sürdürecektir. Eninde sonunda terörün kökü kazınacaktır. Kimse Türkiye'yi ve Türkiye'nin gücünü test etmemelidir."