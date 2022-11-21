Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'teki roket saldırısına ilişkin açıklama

Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda 3 yurttaş yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırının ardından açıklama yaptı.

Meral Akşener, Gaziantep Karkamış’a roket saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te terör örgütünün alçak saldırısında şehit düşen vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında paylaştığı mesaj ise şöyle:

"Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından alçakça düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."