Almanya'daki eyalet seçiminde faşist parti ikinci oldu

Almanya'nın doğu eyaletlerinden Thüringen’de yapılan eyalet seçiminde iki "merkez" parti Hıristiyan Demokrat CDU ve sosyal demokrat SPD büyük oranda güç kaybederken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) oy oranını önemli ölçüde artırdı.
AfD 2014’deki yüzde 10,6’lık oy oranını yüzde 24’e yükseltti.
Seçimde şimdiye kadar eyalet başbakanlığını yürüten Bodo Ramelow’un Sol Partisi’nin oy oranı 2014 seçimlerine oranla yüzde 28,2’ten yüzde 29,7’ye çıktı.
Hükümet ortağı SPD’nin son seçimlerde yüzde 12,4 olan oy oranı ise yüzde 8,5’a geriledi.
Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU’nun oy oranı rekor düzeyde azalarak, yüzde 33,5’dan yüzde 22,5’a geriledi. Bu sonuçlara göre, Thüringen eyaletinde mevcut hükümetteki üç partinin çıkaracağı milletvekili sayısının yeterli olmayacağı ve eyalet parlamentosunda çoğunluğunu koruyamayacağı anlaşılıyor.