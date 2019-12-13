Almanya Blankenburg’da patlama: En az 1 ölü, 25 yaralı

Blankenburg’da gerçekleşen patlama sonucu en az bir kişi yaşamını yitirirken 25 kişi de yaralandı.

Bu sabah yerel saate göre 8.55’te Almanya’nın Blankenburg kasabasında patlama gerçekleşti. Yerel polis kuvvetlerinin aktardığına göre ilk belirlemelere göre en az 1 kişi yaşamını yitirdi ve 25 kişi de yaralandı.

Bertolt Brecht Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın ardından polis yakındaki 5 katlı bir binayı ve bir anaokulunu tahliye etmeye başladı.

Patlamanın sebebi hala bilinmiyor.