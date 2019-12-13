Almanya Blankenburg’da patlama: En az 1 ölü, 25 yaralı

Bu sabah yerel saate göre 8.55’te Almanya’nın Blankenburg kasabasında patlama gerçekleşti. Yerel polis kuvvetlerinin aktardığına göre ilk belirlemelere göre en az 1 kişi yaşamını yitirdi ve 25 kişi de yaralandı.
Bertolt Brecht Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın ardından polis yakındaki 5 katlı bir binayı ve bir anaokulunu tahliye etmeye başladı.
Patlamanın sebebi hala bilinmiyor.
Bei der #Explosion wurden 25 Bewohner zum Teil schwer verletzt. Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner evakuiert. pic.twitter.com/uHxTUUSwUi
— Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 13, 2019