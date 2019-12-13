Almanya Blankenburg’da patlama: En az 1 ölü, 25 yaralı

Blankenburg’da gerçekleşen patlama sonucu en az bir kişi yaşamını yitirirken 25 kişi de yaralandı.
soL - Dış Haberler
Cuma, 13 Aralık 2019 12:27

Bu sabah yerel saate göre 8.55’te Almanya’nın Blankenburg kasabasında patlama gerçekleşti. Yerel polis kuvvetlerinin aktardığına göre ilk belirlemelere göre en az 1 kişi yaşamını yitirdi ve 25 kişi de yaralandı.

Bertolt Brecht Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın ardından polis yakındaki 5 katlı bir binayı ve bir anaokulunu tahliye etmeye başladı.

Patlamanın sebebi hala bilinmiyor.

 