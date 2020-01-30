Oğlunu başkan yardımcısı atayan Kızılay Başkanı'ndan tehdit

Elazığ'da yaşanan depremin ardından skandallarla gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından tehdit gibi bir açıklamada bulundu.

Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklama ve Ensar Vakfı’na aktarılan yüklü bağış sonrası tartışma konusu olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık kendisini eleştirenleri tehdit etti.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık kendisine ait resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm bu açıklamaları hukuksal takibe aldığımızı bildiriyoruz” dedi.

Oğlunu başkan yardımcısı atayan Kızılay Başkanı Kerem Kınık yaptığı açıklamada “Kızılay yaşanan afet nedeni ile Elazığ/Malatya’da seferber olmuş durumdadır. Bazı mecralarda vatandaşlarımızı Kızılay’dan soğutmaya, kuruma yapılan yardımları durdurmaya çağıran talihsiz açıklamalara rastlamaktayız. Tüm bu açıklamaları hukuksal takibe aldığımızı bildiriyoruz.” dedi.