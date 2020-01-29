Kızılay Başkanı Kınık: Vergi kaçırmak başka, vergiden kaçınmak başka

Kızılay Başkanı Kınık, Ensar Vakfı'na yapılan 8 milyon dolarlık bağışı 'Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır' diye savundu.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 7 milyon 925 bin dolarlık bağış yapmasının yasal olduğunu savundu ve "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" dedi.

Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Kınık, "Başkent Gaz'ın vermiş olduğu parayla Kızılay'ın Ensar Vakfı'na yurt yapması yasal mıdır?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Tabi yasaldır, tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır. Sorulan sorulardan bir tanesi vergi mi kaçırıyor? Kanunu mu dolanıyor meselesi. Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır. Devlet size yasal olarak bir imtiyaz vermiş. Diyor ki: 'Türkiye Cumhuriyeti'nde kamunun yapması gereken hizmetlerden bir tanesine destek olacak bir yatırım yapıyorsanız, mesela bir eğitim kurumu, bir sağlık kurumu yapıyorsanız ve bunu benim şartlarımda yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden veya doğrudan bu yatırımı yapabilirsiniz. Vergi matrahından bunu düşme hakkınız var diyor."

Başkentgaz tarafından yapılan bağışın Ensar Vafkı'na aktarıldığı iddialarını bugün yaptığı açıklamayla doğrulayan Kızılay, talebin Başkentgaz'dan geldiğini ve yerine getirildiğini belirtmişti.

