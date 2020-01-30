Kızılay Başkanı oğlunu da 'genel başkan yardımcısı' yapmış

Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklama ve Ensar Vakfı'na aktarılan yüklü bağış sonrası tartışma konusu olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, oğlu Muhammed Furkan'ı Genç Kızılay'ın başkan yardımcısı yaptığı ortaya çıktı. Muhammed Furkan'ın aynı zamanda Trt World kanalında görev yaptığı öğrenildi.

Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklamalarla eleştiri konusu olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, oğlunu da Kızılay'da yönetici yaptığı ortaya çıktı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın oğlu Muhammed Furkan'ın Genç Kızılay'ın başkan yardımcısı olduğu ortaya çıkarken, sitede yer alan "biyografisi" ise şöyle:

1993 yılında İstanbul'da doğdu.İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudu. Sağlık sektöründe kariyerine başlayan Kınık, Trt World kanalının World Citizen Sosyal Sorumluluk İnsiyatifi'nde görev almaktadır. 2016 yılında Genç Kızılay Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan Kınık, Genç Kızılay Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLMİŞ

Kınık'a ilişkin sosyal medyada yer alan bir paylaşımda, devlet övünç madalyası aldığı bilgisi yer alıyor.

Söz konusu madalyanın 15 Temmuz için verildiği belirtiliyor.

İnsanların gerçek şahsiyetleri krizler esnasında ortaya çıkar. Kızılay Genel Başkanımız @drkerem ın kıymetli evlatları @furkankinik vatanı için kahramansın övgüsüne layık oldular. Vatanımızın burçlarına milli bir ruhla sarılan Furkan Kınık kardeşimize minnet ve Şükran'larımızla.. pic.twitter.com/ty28dV8r98 — İbrahim Tokyay (@ibrahimtokyay) January 20, 2018

HEPSİ ORADAYDI

Kınık'ın düğünü sırasında çekilen "şahit" fotoğrafı da oldukça dikkat çekici.

Şimdilerde AKP ile yollarını ayıran Selim Temurci'nin yanı sıra İsmail Kahraman, Mustafa Şentop gibi isimlerin de nikah şahitleri arasında yer aldığı görülüyor.

Öte yandan Furkan Kınık'ın da aralarında olduğu "Genç Kızılay" yöneticilerinin 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı Dolmabahçe'de iftarda ağırladığı da öğrenildi.