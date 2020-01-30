Kızılay'daki para trafiği baş döndürücü: Beş yıl içinde 50 kat artmış...

Başkentgaz'ın 8 milyon dolarlık vergi oyununa aracılık eden ve bu parayı Ensar Vakfı'na aktaran Kızılay tartışma konusu olmaya devam ediyor. Söz konusu usülsüzlük sonrası Kızılay'a yapılan milyonlarca liralık yardımların akıbeti merak konusu oldu.

Başkentgaz tarafından yapılan 8 milyon dolarlık bağışın Kızılay üzerinden Ensar Vafkı'na aktarıldığının ortaya çıkması sonrası tartışmalar sürüyor.

Kızılay'a vergi kaçırmak için hangi kurumların bağış yaptığı, bu bağışların da yine benzer işlemler için kullanılıp kullanılmadığına yönelik sorular artarken, son yıllarda Kızılay'ın artan "bağış" gelirleri dikkat çekiyor.

Kızılay'ın resmi sitesinde yer alan verilere göre, 2014 yılında 74 milyon lira olan kurumun bağış ve yardım gelirleri 2018 yılına gelindiğinde tam 3 milyar 238 milyon liraya yükseldi.

Bu büyük yükseliş kafalardaki soru işaretlerini arttırırken, artışın yaşanmaya başladığı 2016 yılının Kızılay Başkanlığına Kerem Kınık'ın getirildiği yıl olması dikkat çekiyor.

Kınık göreve gelmeden bir yıl önce 2015'te 54 milyon olan bağış ve yardım geliri, 2016'da 1 milyar lirayı aşıyor.

İşte yıllara göre Kızılay'ın bağış ve yardım gelirlerindeki değişim:

2018

2017

2016

2015

2014