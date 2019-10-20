Memurun 2020 yılı fazla mesai ücreti belli oldu

Kamu emekçilerinin saat başına fazla çalışma ücreti 13 kuruş artışla 2 lira 26 kuruş oldu.

Kamu emekçilerinin önümüzdeki yıl saat başına alacakları fazla mesai ücretleri 13 kuruş artırılarak 2.13 liradan 2.26 liraya çıkarıldı.

Sadece 13 kuruş zam yapılan 1 saatlik fazla çalışma ücretiyle memurlar çay ve simit dahi alamayacaklar.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, önümüzdeki yıl harcırah kanunu uyarınca kamu personeline verilecek gündelik tazminatlar da yeniden belirlendi. Bütçe teklifine göre TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının yurt içi günlük harcırahları 67.4 liradan 73.25 liraya, Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları yüksek yargı başkanları gibi üst düzey memurların günlük harcırahları da 61.5 liradan 66.85 liraya çıktı. Memur ve hizmetlilerin ek gösterge aylık kadro derecelerine göre 38.75 liradan 51.60 liraya kadar değişen günlük tazminatları 42.15 TL ila 56.10 TL aralığına yükseltildi. Arazide çalışan personelin günlük harcırahı da 15.8 liradan 17.2 liraya çıktı.