Kızılay'ın açığa çıkardığı ilişkiler ağı: Kim kiminle nerede?

Kızılay Başkanı’nın SMS ile 10 TL bağış istemesi üzerine halkın ‘Deprem vergilerine ne oldu’ sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Kızılay'ın faaliyetleri ve kaynaklarının nereye harcandığı gizleniyor olsa da ortaya saçılan bilgiler ve ilişkilere bakıldığında gırtlaklarına kadar yolsuzluğa battıkları aşikar gözüküyor.

Elazığ depreminin ardından Kızılay Başkanı’nın SMS ile 10 TL bağış istemesi üzerine halkın ‘Deprem vergilerine ne oldu’ sorusu AKP ve AKP’nin yönettiği kurumlarda rahatsızlık yarattı.

Erdoğan, "bunlara cevap verecek zamanımız yok" bile demek zorunda kaldı. Tam bunlar yaşanırken Kızılay’ın ‘bağış’ adı altında çeşitli vakıflara para transfer ettiği haberi gündeme düştü. Son olarak da Ensar Vakfı Kızılay’dan gelen paraları ABD’de kurdukları bir TÜRGEN Vakfı’na gönderdiklerini ve yurt yaptıklarını açıkladı.

Peki hepsi bu kadar mı? Gazeteci Celal Eren Çelik Kızılay ile başlayan ve epey karışık ilişkileri ortaya çıkaran dikkat çekici bir yazı yazdı. Yazının bazı bölümlerinden özetleyeceğimiz bu ilişkiler ağına yakından bir göz atalım.

KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ.

İstanbul Ticaret Odası’na 30.11.2018 kayıt tarihi ile kurulan şirketin adı KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Yani KIZILAY bugün resmi olarak bir holding konumuna gelmiş durumda. İsteyen İTO’nun sayfasından kontrol edebilir. Şirketin oda sicil numarası 115870, sermayesi ise 100 milyon TL.

Şirket Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi N:28 Beyoğlu adresine kayıtlı.

Bu adres önemli.Zira Kızılay’ın “Holding Merkezi” olarak gösterdiği bu adres, yandaş iş adamı kuruluşu MÜSİAD tarafından Kızılay’a kiralanıyor ve Kızılay bu daireye ayda tam 110 bin TL kira ödüyor.

Şirketin kuruluş amacı ise KIZILAY’ın görev alanları ile uzaktan yakından ilgisi bulmadığı gözüküyor.

“Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve iç denetim ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün gereklerine uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek ve şirket ile bağlı şirketlere rekabet gücü ve şartları yaratacak şekilde yönlendirilmelerini ve yönetilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda planlama, üretim, pazarlama, finans denetimi ve grup şirketlerin yönetimlerinin gerektirdiği ölçüde finansal planlama için gerekli düzenin kurulması, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak, ayrıca, grup şirket ilkelerini ve imajını şirketlerde ve taraf olduğu yerli ve yabancı müşterek ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir.”

KIZILAY bununla da yetinmemiş bir de gayrimenkul şirketi kurmuş.

KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.

İstanbul Ticaret Odası’na 10.05.2019 tarihinde kayıt olan şirket 5 milyon TL sermayeli ve oda sicil numarası ise 1182044 olarak gözüküyor. Holdingle aynı adreste faaliyet sürdürdüğü gözüküyor.

Şirketlerin yönetim kurulana baktığımız da asıl manzara ortaya çıkıyor.

Kızılay Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık ‘doğal’ olarak yönetim kurulu başkanlığını yapmakta. Kınık aynı zamanda Davutoğlu’na yakın Yeryüzü Doktorları Vakfı’nın eski Genel Başkanı.

Şirketin CEO’su ve yönetim kurulu üyesi İlyas Haşim Çakmak, Ülker şirketlerinde ‘eski’ yönetim kurulu üyeliği yapmış.

Şirketin diğer yönetim kurulu üyesi Mahmut Kayacık o da uzun süre Ülker grubunda üst düzey yöneticilik yapmış oradan TAKASBANK’a transfer olmuş.

Ayrıca Kayacık’ın eski yönetim kurulu üyesi ve ortağı olduğu bir şirket daha bulunuyor. Şu an Ülker Grubu bankası Family Finans Genel Müdürü Mehmet Atilla Kurama, Erenköy Cemaati Lideri Mustafa LAitf Topbaş’ın damadı Ülker’İn Yıldız Holding yönetim kurulu Başkan yardımcısı Ali Ülker ve Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Metin Sipahioğlu’nun yönetimini oluşturduğu AKTİF GENÇLİK SPORTİF YATIRIM VE YÖNETİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. Fenerbahçe Spa Kulübü Derneği’de bu şirketin ortaklarından gözüküyor.

Bu şirketin eski yönetim kurulu üyesi bir süre Davutoğlu’nun da damadı olan Ülker ailesinin torunu Ahmet Özokur.

Dönüyoruz başa…

Başkentgaz tarafından yapılan 8 milyon dolarlık bağışın Ensar Vafkı'na aktarılması üzerine Kızılay’ın mali yapısı tartışma konusu haline geldi.

Öyle ki, KIZILAY kendisini denetleme için KAP’a bildirdiği AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş’nin kurucu ortağı aynı zaman da "Bağışların vergiden tamamen düşülebildiği" ikinci kurum olan YEŞİLAY’IN Genel Saymanı Çetin DÖNMEZ.

Yani KIZILAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş'nin en büyük şirketini diğer ‘bağış’ toplayan YEŞİLAY denetliyor.

Kızılay'ın hem holdinginin hem de gayrimenkul şirketinin yönetiminde gözüken tüm isimlerin en büyük İslami holding olan Ülker grubunda bir dönem çalışmış bulunmaları, Murat Ülker'in Ahmet Davutoğlu ile bilinen yakın dostluğu ve bu ağa bir boyutuyla YEŞİLAY'ın katılmış olması fotoğrafın kalan kısmının da tamamlanmasını sağlıyor.