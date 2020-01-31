Ensar Vakfı Kızılay'dan gelen parayı ne yaptığını açıkladı!

Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 8 milyon dolarlık 'bağış' tartışılmaya devam ediyor. Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Kızılay'dan gelen bağışın ABD'de yurt yapılması için TÜRKEN Vakfı'na gönderildiğini söyledi.

soL - Haber merkezi