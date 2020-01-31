Ensar Vakfı Kızılay'dan gelen parayı ne yaptığını açıkladı!

Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 8 milyon dolarlık 'bağış' tartışılmaya devam ediyor. Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Kızılay'dan gelen bağışın ABD'de yurt yapılması için TÜRKEN Vakfı'na gönderildiğini söyledi.
Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 7 milyon 925 bin dolarlık "bağış" gündemin bir numaralı konularından biri oldu.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "şartlı bir bağış" yapıldığını ifade ederek gündeme oturan iddiayı doğrulamıştı.
Kamuoyu Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yapılan bağışı tartışırken, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, paraların TÜRGEV ile Ensar Vakfı'nın ABD’de ortaklaşa kurduğu TÜRKEN Vakfı'na aktarıldığını açıkladı.
Kader, TÜRKEN’in ABD’nin New York kentinde Manhattan bölgesinde arsa aldığını ve 21 katlı öğrenci yurdu yapacağını söyledi.
MANHATTAN’DA YURT YAPILMIŞ
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader'in yaptığı açıklama şu şekilde;
- Ensar Vakfı, TÜRGEV ile birlikte 2014 yılında Amerika’da “Turken Foundation” adıyla bir vakfın kuruluşuna öncülük etmiştir.
- Milletimizin ve devletimizin FETÖ ile mücadelesine her alanda katkı sunmayı sivil toplum sorumluluğu olarak gören Vakfımız; hem yurt içinde hem de yurt dışında FETÖ unsurlarının bu milletin evlatlarına musallat olmaması için bütün gayretiyle çalışmaktadır.
- Bu amaçla Türkiye’den Amerika’ya eğitim-araştırma için giden gençlerimizin FETÖ kıskacından uzak bir şekilde güven içerisinde barınabileceği bir yurt projesi TÜRKEN Vakfı tarafından hayata geçirilmiştir.
- New York Manhattan’da merkezi bir konumda bir arsa satın alınmış ve bu arsada TÜRKEN Vakfı Yurdu inşaatı başlatılmıştır.
- 21 katlı olarak planlanan yurdun önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmekte olup şimdiye kadar 12 katı inşaa edilmiştir.
- Arsa ve inşaat maliyetleri vakıflarımızın öz kaynakları ve hayırseverlerin bağışlarıyla karşılanmaktadır. Hem Amerika’da hem Türkiye’de birçok hayırseverimiz imkanları ölçüsünde bu inşaat projesine maddi desteklerini sunmuştur.
- Birkaç gündür medya ve sosyal medya mecralarında hayırsever bir şirketin TÜRKEN Vakfı Yurdu için yaptığı bir bağış üzerinden hem Vakfımız, hem şirket hem de milletimizin kurumu olan Kızılay çeşitli ithamlara ve iftiralara maruz bırakılmaktadır.
- Vakfımızın teşekkürü borç bildiği bağışçı şirket; bir çok vakfa derneğe, şehit ailelerine ve binlerce öğrenciye burs vermek suretiyle yardım eden hayırseverliğiyle tanınmış bir şirkettir.
- Şirket, TÜRKEN Vakfı yurt inşaatı için Ensar Vakfı’na yapacağı bağışını Kızılay’a şartlı bağış yoluyla yapmayı tercih etmiş, Kızılay da bağışın şartı gereği söz konusu meblağı Vakfımıza göndermiştir.
- Şartlı bağış işlemleri vakıf mevzuatlarında yer alan hukuki işlemlerdendir.