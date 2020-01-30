Ankaralılara eylem çağrısı: Başkentgaz bardağı taşırdı, soyguna bir de Ensar eklendi

Kış aylarıyla birlikte yüklü faturalar nedeniyle hedefteki dağıtım şirketlerinden olan Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar aktardığı ortaya çıkmıştı. Skandala tepki gösteren TKP Ankara İl Örgütü, 'Başkentgaz ve onun destekçisi AKP’ye karşı Cumartesi günü saat 14.00’de Ankara PTT Yenişehir Şubesi önünde buluşuyoruz. Bu rezalete sessiz kalma, boyun eğme! Soyguncuların ensesinde olduğumuzu bir kez daha ilan edelim' çağrısında bulundu.

Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar aktardığı ve fatura soygununa bir de vergi kaçırmayı eklediğinin ortaya çıkmasına tepkiler sürüyor.

TKP Ankara İl Örgütü, Ankaralılara çağrıda bulunarak, 1 Şubat Cumartesi günü faturalara ve Ensar'a para aktarma skandalına tepki için PTT Yenişehir Şubesi önünde buluşma çağrısı yaptı.

Açıklama şu şekilde:

BAŞKENTGAZ BARDAĞI TAŞIRDI

Doğalgaz soygununa Ensar dolandırıcılığı eklendi

Türkiye’nin ikinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan ve son yıllarda yapılan zamlarla halkın cebinden milyonlarca lira kâr eden Başkentgaz’ın, yaptığı vurgunla çocuk istismarcısı Ensar Vakfı’nı finanse ettiği, üstelik de bunu vergi kaçırarak yaptığı ortaya çıktı.

Kış aylarıyla birlikte yurttaşları adeta soyan, doğalgaza yapılan yüklü zamlarla dahi yetinmeyen ve soyguna bir de geçmişe dönük çıkardığı ek faturaları ekleyen Başkentgaz’ın dosyası zaten kabarıktı.

İstanbul Mecidiyeköy’de 10 işçiye mezar olan inşaatı yapan Torunlar GYO'nun patronu, Başkentgaz'ın da sahibi.

AKP’nin yasal düzenlemeleriyle milyonlarca lira kâr eden bu şirketin, bir de çocuk istismarcısı Ensar Vakfı’nı finanse etmesi bardağı taşırmıştır.

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü, halkı soyan, soygun paralarının bir bölümünü de vergi kaçırmak için Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na aktaran Başkentgaz’ın yöneticilerine açıkça sesleniyor: Ensenizdeyiz!

Çağrımız Ankara halkına… Halkı yüksek doğalgaz faturalarıyla soyup üstüne bu paralarla bir de vergi kaçırarak Ensar Vakfı’na para aktaran Başkentgaz ve onun destekçisi AKP’ye karşı Cumartesi günü saat 14.00’de Ankara PTT Yenişehir Şubesi önünde buluşuyoruz. Bu rezalete sessiz kalma, boyun eğme! Soyguncuların ensesinde olduğumuzu bir kez daha ilan edelim.

Türkiye Komünist Partisi

Ankara İl Örgütü