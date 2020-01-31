Süleyman Soylu'ya kendi sözlerini hatırlatıyoruz: 'Bedel ödeme' zamanı, istifa et!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 41 yurttaşın öldüğü deprem sonrası neredeyse her gün açıklamada bulunarak geçen yıl yaşanan Elazığ depremi sonrası kullandığı sözleri unutturmaya çalışıyor. Biz hatırlatıyoruz... Soylu, Aralık 2019'daki 4,9 büyüklüğündeki Elazığ depreminden sonra 'Eğer 4.9 değil de 5.5 civarında bir şey olsaydı bu hasarlı binalarda insanlar oturmaya devam etseler, biz bunun sorumluluğunun altından kalkamayız. Biz bu bedeli ödeyemeyiz' demişti. O deprem oldu, AKP hiçbir önlem almadığı için 41 yurttaş yaşamını yitirdi. Şimdi o hesabı ödeme zamanı.

Elazığ depremlerin yoğun yaşandığı bir bölgede bulunuyor. Geçtiğimiz Aralık ayında, üstelik Sivrice merkez üssü 4.9 büyüklüğünde, Nisan ayında da 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Son deprem de adeta "geliyorum" demişti. Bölgede kalıcı bir yapılanma, hasarlı binalara müdahale gibi çalışmalar için yine kimse kılını kıpırdatmadı. Sonuç ortada…

O günlerde İçişleri Bakanı Soylu’nun basında yer bulan sözlerini hatırlatalım: “Eğer 4.9 değil de 5.5 civarında bir şey olsaydı bu hasarlı binalarda insanlar oturmaya devam etseler, biz bunun sorumluluğunun altından kalkamayız. Biz bu bedeli ödeyemeyiz.”

O deprem oldu işte.

41 yurttaşın hayatını kaybetmesini ardından Soylu'ya kendi sözlerini hatırlatıyoruz: "Biz bu bedeli ödeyemeyiz"

Şimdi o bedeli ödeme, 41 yurttaşın ölümünün sorumluluğunu alma zamanı.

İşte Soylu'nun unutturmaya çalıştığı 27 Aralık 2019'daki konuşması: