soL hatırlatıyor: Toplanan 'deprem vergileri' nereye gitti?

1999'daki depremden sonra dönemin hükümeti, deprem hasarının giderilebilmesi için tüm vatandaşlardan toplanacak bir deprem vergisi çıkartmıştı. Önce geçici olan, sonra kalıcı hale getirilen deprem vergisi kapsamında 2011 yılına kadar tam 40 milyar lira toplanmıştı. O paralara ne olduğu hala bilinmiyor...

1999'daki depremden sonra dönemin hükümeti, deprem hasarının giderilebilmesi için tüm vatandaşlardan toplanacak bir deprem vergisi çıkartmıştı.

Toplanan deprem vergilerinin ne olduğu bilinmemesine karşılık, zaman içinde AKP hükümetinden itiraf gibi açıklamalar gelmişti.

Peki ne olmuştu?

40 MİLYAR KAYIP

Gölcük Depreminin ardından halktan toplanan ve tahmini 40 milyar liraya ulaşan deprem vergisinin akıbeti bilinmiyor. Konuyla ilgili görüştüğümüz Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gelir Vergisi Daire Başkanlığı'ndan hiçbir cevap alamadık.

HARCADIK

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm Türkiye'nin sorduğu deprem vergisi paralarına ne yaptıklarını açıkladı: Harcadık.

AKP'DEN FANTASTİK ARGÜMAN: DEPREM VERGİSİ DİYE BİR ŞEY YOK!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, deprem vergisi diye bir şeyin olmadığını söyledi.

DEPREM VERGİSİNİ GÜNDEME GETİRENLER İSTİSMARCI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 'deprem vergisi' diye bir verginin olmadığını, konuyu gündeme getirenlerin siyasi istismar amacında olduklarını söyledi.

DEPREM VERGİSİ KAPAKLARI

Karikatür dergilerinin bu haftaki kapağı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘deprem vergisi duble yola gitti’ açıklaması oldu.

TRT'DEN DEPREM VERGİSİ SANSÜRÜ

TRT, depremin ardından çok sayıda kişinin sorduğu "deprem vergilerine ne oldu" sorusunun canlı yayında gündeme getirilmesini hazmedemedi. TRT, büyük bir acının yaşandığı bir günde bile yandaşlığından taviz vermedi.