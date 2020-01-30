Yandaş yazar çığrından çıktı: Vergiler nerede diyenler düşman kılıç artıklarıdır, soyları belli değildir

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, deprem vergilerinin nerede olduğunu soranları hedef aldığı yazısında 'Bunlar muhalif değil devlete ve millete düşman kılıç artıklarıdır. Bunlar bu topraklara da ait değildir. Nesebleri ve soyları bile belli değildir' dedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde, deprem vergisi kapsamında toplanan paraların akıbetini soranları hedef alan bir yazı yayımlandı.

Gazetenin yazarlarından Ersin Ramoğlu, “Şeytanın Türkiye temsilcileri” başlıklı çirkin yazısında “Vergiler nerede diyen antiloplar!” diyerek başladığı sözlerini “Bunlar muhalif değil devlete ve millete düşman kılıç artıklarıdır. Bunlar bu topraklara da ait değildir. Nesebleri ve soyları bile belli değildir. Akbabadır bunlar, akbaba!” sözleriyle bitirdi.

İşte Ramoğlu’nun yazısında ilgili bölüm:

“Vergiler nerede diyen antiloplar!

Vergiler deprem bölgelerinde ev oldu ev!

Van 1 yılda yeniden inşa edildi…

Van neyle baştan yaratıldı sanıyorsunuz!

Ya Dinar…

O vergiler şu an Elazığ ve Malatya’da ekipman oldu, personel oldu.

Enkazdan onlarca can böyle kurtarıldı…

Bu CHP ‘ortalık yıkılsa, çok ölüm olsa da gündem yapsak’ istedi…

Bizans çocuklarına yakışan bu.

99 depreminde devlet yoktu!

Yardım paralarıyla maaşlar ödendi.

Zürriyetsizlerin sesi o zaman çıkmadı!

Vergilerle yol yapılır beğenmezler.

Hastane yapılır ‘ne gerek var’ derler.

Kentsel dönüşüm yapılır ‘parayı betona gömdün’ derler.

Köprü yapılır istemezler.

Marmaray yapılır su basar derler.

Sonra “vergim nerede?’ diye sorarlar!

Bunlar muhalif değil devlete ve millete düşman kılıç artıklarıdır.

Bunlar bu topraklara da ait değildir.

Nesebleri ve soyları bile belli değildir.

Akbabadır bunlar, akbaba!”

Bir kez daha hatırlatıyoruz: Toplanan 'deprem vergileri' nereye gitti?